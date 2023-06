- "La chiusura del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Ostuni rappresenta l’ennesima scandalosa inadempienza della giunta Emiliano, la quale sembra essersi prefissata come obiettivo il totale collasso di un sistema sanitario provinciale già estremamente precario. Per non parlare dei disservizi e delle infinite e inaccessibili liste di attesa che costringono i cittadini a rivolgersi per curarsi a strutture private a pagamento, nell’assoluto silenzio di chi per anni ci ha promesso servizi che non sono mai stati attivati" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale della Lega Salvini premier, Vittorio Zizza.