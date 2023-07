MILANO - In occasione dell'uscita del film "Barbie", diretto dalla regista sceneggiatrice candidata all’oscar Greta Gerwig e della sua eccezionale colonna sonora "Barbie The Album", la città di Milano si immergerà in un'atmosfera intrisa del colore più alla moda del momento: il rosa "Barbie". Questo evento straordinario costituisce un'opportunità unica per celebrare la magia e l'influenza di questo fenomeno culturale.

Portanuova, quartiere con un forte impatto sociale, che si distingue per la sua natura inclusiva e noto come primo distretto al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED e WELL for Community, renderà un omaggio speciale all'empowerment femminile, notoriamente incarnato da Barbie, un’icona che nonostante le sue molteplici reinterpretazioni nel corso degli anni, è rimasta indelebile nella cultura pop.

Dal 14 al 23 luglio, una serie di attività coinvolgenti si svolgeranno nel quartiere, offrendo alle persone l'opportunità di immergersi nel magico mondo di Barbie, che simboleggia la cultura pop in modo unico e intramontabile.

Tra le numerose iniziative, verrà allestito una “Barbie box” a tema, riproducente in grande l’iconica scatola di Barbie, dove sarà possibile farsi delle foto ascoltando i brani della colonna sonora del film. Tutti coloro che vorranno, inoltre, potranno creare dei video e condividerli su TikTok, utilizzando l'elettrizzante brano "Dance The Night" della superstar globale, vincitrice di 3 GRAMMY® Award, Dua Lipa.

Inoltre, verrà lanciato un concorso, in cui una giuria tecnica selezionerà le 30 migliori foto pubblicate su Instagram. I fortunati vincitori avranno la possibilità di ricevere premi esclusivi: un LP "Barbie The Album" in formato vinile, una Barbie Margot Robbie Look Western oppure un buono cinema per vedere il film.

Per accedere al photobooth e partecipare al concorso, sarà necessario prenotarsi tramite l'app Portanuova, link diretto alla landing page per scaricarla https://qr.codes/YshK48, pubblicare una foto su Instagram con il tag: @portanuovamilano e inserire uno dei brani presenti nella playlist “Barbie The Album”

Al calar del sole, nella suggestiva cornice di Portanuova, la fontana di Piazza Gae Aulenti e alcuni altri dettagli si illumineranno di rosa, come ulteriore omaggio ai cittadini.