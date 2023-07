- E’ dell’artista pugliese Cinzia Inglese (Casarano, ma famiglia originaria di Alliste, Lecce) la cover dell’Annuario degli Artisti 2023 edito da Mondadori (Milano).L’opera scelta si intitola “Cold Carnival” e la pubblicazione (nelle vetrine di Mondadori Store su tutto il territorio nazionale) è stata presentata in un evento svoltosi a Firenze (Palazzo Ximenes Panciatichi), che ha visto la presenza dei critici d’arte Vittorio Sgarbi e Angelo Crespi.L’opera proposta dall’artista fa parte della “linea Carnival”. Cinzia spiega così il suo concept estetico: “Per me significa rinascita, contrasto al buio della solitudine e della disumanizzazione. Tra materiali che si attraggono e colori che finiscono per riempire tutto lo spazio possibile come denso magma, si cela un mondo di vita lontano, a cui tutti vorremmo appartenere oggi, rifuggendo ogni dissimulazione”.Alcune di queste opere sono state esposte tempo fa a Lecce, nell’ambito della rassegna intitolata “Messapia”. Oggi, 1 luglio, Cinzia Inglese inaugurerà la mostra “Percorsi” a Santa Teresa dei Maschi a Bari, con la direzione artistica di Miguel Gomez, in una collettiva che andrà avanti sino al 15 luglio.Ricordiamo che nel 2022 l’artista dalla vena personalissima aveva vinto il premio Sgarbi, che è stata presente al Museo “Gonzaga” di Mantova e alla Biennale di Asti e che le sue opere sono in collezioni pubbliche e private in Italia e nel mondo.Sinora si è proposta a Terni, Palermo, Venezia, Padova, Bari, Firenze, Roma, Trieste, Ferrara, Londra, New York, Barcellona, etc. Aggiunge Cinzia, amata dal pubblico e stimata dalla critica più esigente e qualificata: “Sto lavorando su altri progetti, sempre per questo 2023...”. Di più non svela, ed è giusto così, come diceva il poeta “qualcosa di segreto / convien sempre serbare...”.