Le polemiche continuano ad infuocare il dibattito politico in seguito alla decisione del governo di Giorgia Meloni di interrompere il Reddito di Cittadinanza. La misura, una delle iniziative più significative del passato Movimento 5 Stelle, ha subito una repentina cessazione senza una transizione o un adeguato supporto per le fasce più vulnerabili della popolazione.Giuseppe Conte, leader del M5s, ha lanciato un duro attacco alla decisione governativa, affermando che questa guerra contro i poveri, anziché contro la povertà, sta provocando un vero e proprio disastro annunciato. Ha inoltre sottolineato che il governo avrebbe dovuto predisporre tempestivamente misure di supporto e corretta informazione per accompagnare i cittadini nel passaggio verso nuove soluzioni economiche.Anche il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti al governo, esprimendo profonda preoccupazione per l'assenza di un supporto adeguato e per la mancanza di un'informazione chiara riguardo alle nuove misure di sostegno. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha richiamato l'attenzione sul fatto che la lotta contro la povertà dovrebbe essere condotta con azioni mirate e non mettendo a repentaglio la sicurezza economica dei cittadini più bisognosi.Le proteste, scaturite dalla decisione del governo, si sono tenute in diverse parti del Paese, con manifestazioni anche davanti alla sede dell'Inps. L'episodio di Terrasini, in Sicilia, in cui un uomo ha minacciato di dar fuoco alla stanza del sindaco dopo aver appreso la perdita del sussidio, dimostra la rabbia e la frustrazione di chi si trova improvvisamente privato di un importante sostegno economico.A complicare ulteriormente la situazione, si sono verificate diverse problematiche tecniche e di tempistica nel processo di revoca del Reddito di Cittadinanza. I Comuni hanno segnalato difficoltà nell'ottenere dati completi dai beneficiari e ciò ha ritardato la verifica degli aventi diritto e creato confusione tra le famiglie coinvolte.L'atteggiamento di accusa rivolto al Movimento 5 Stelle da parte del governo e di altri partiti politici è stato duramente respinto da Giuseppe Conte, che ha ribadito come la manifestazione del giugno scorso e gli inviti al governo abbiano cercato di rappresentare le reali condizioni di disagio sociale nel Paese.In conclusione, la cessazione improvvisa del Reddito di Cittadinanza ha scatenato polemiche, proteste e gravi difficoltà logistiche, sollevando preoccupazioni sulle conseguenze sociali ed economiche. Il contesto richiede una risposta immediata da parte del governo per attenuare i disagi delle fasce più vulnerabili della popolazione e garantire un adeguato sostegno durante questa delicata transizione.