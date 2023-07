FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Proseguono in Biblioteca Comunale le attività del progetto Francavilla Orienta finanziate nell’ambito del bando Punti Cardinali. Da lunedì 24 luglio, allo sportello attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì, si affiancheranno nuovi laboratori pensati per fornire le competenze fondamentali per trovare lavoro. - Proseguono in Biblioteca Comunale le attività del progetto Francavilla Orienta finanziate nell’ambito del bando Punti Cardinali. Da lunedì 24 luglio, allo sportello attivo ogni giorno dal lunedì al venerdì, si affiancheranno nuovi laboratori pensati per fornire le competenze fondamentali per trovare lavoro.





"Grazie ai 91 mila euro ottenuti dal bando Punti Cardinali – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo potuto avviare un servizio gratuito rivolto alle persone disoccupate o che vogliono cambiare la propria professione".

Si comincerà con una tre giorni, da lunedì 24 a mercoledì 26 luglio dalle 9.00 alle 14.00, a cura di Gianmaria Carriere. Il laboratorio sarà incentrato sulle tecniche per parlare in pubblico, scrivere un curriculum e una lettera di presentazione. Il 27,28 e 31 luglio, sempre dalle 9.00 alle 14.00, Gennaro Gigli guiderà le persone interessate tra gli strumenti e i metodi per la creazione di impresa con una attenzione particolare all’innovazione tecnologica. Gli orientation lab proseguiranno il 7,8 e 9 agosto, sempre dalle 9.00 alle 14.00, con la guida di Antonio Tondo che approfondirà le sfide e le opportunità dell’innovazione tecnologica con gli studenti universitari e degli Istituti Tecnici Superiori.

"Oggi – conclude il Sindaco Denuzzo – è necessaria una cassetta degli attrezzi più ampia rispetto al passato e con questa iniziativa vogliamo fornire tutte le competenze necessarie per vivere e relazionarsi in maniera corretta con il mondo del lavoro".

Da alcune settimane in Biblioteca Comunale è attivo dal lunedì al venerdì uno sportello gratuito dedicato all’orientamento. Il personale specializzato impiegato è a disposizione di chiunque per rispondere a domande, fornire consigli e indicazioni.

Francavilla Orienta è frutto di un lavoro di rete che ha visto coinvolti Amministrazione Comunale, Arpal Puglia, Confindustria Brindisi, Confcommercio Taranto Brindisi, Terzo Istituto Comprensivo, ITST Fermi, ITS Aerospazio Puglia, ITS Apulia Digital Maker, ITS Mi.Ti. Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy, ITS Agroalimentare Puglia, Programma Sviluppo, Ambito Territoriale Br3, CIRPAS Università di Bari, Liceo Scientifico Ribezzo, ITS per lo sviluppo dell’industria dell’ospitalità e del turismo allargato, CISL Taranto Brindisi, Secondo Istituto Comprensivo e ITES Calò.