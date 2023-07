- Per la sezione «lirica» della rassegna Estate Galatea, giovedì 20 luglio (ore 21.00), presso l’atrio del Palazzo Marchesale Belmonte Pignatelli di Galatone (sito in piazza Crocifisso), è di scena Bohème, quando la Musica diventa Poesìa, rivisitazione della celeberrima opera pucciniana, nata da un’idea di Alberto Chiàntera, con la direzione artistica e regìa del mezzosoprano Vincenza De Rinaldis. Ho desiderato immaginare e portare in scena questa riduzione della Bohème – afferma Chiàntera – proprio in questo luogo così caro a tutta la comunità, al fine di concepire la Musica come forza vitale, energia travolgente, linguaggio speciale, dai mille colori e sfumature. A impreziosire la serata, la presenza come ospite d’onore del soprano Katia Ricciarelli, volto noto della tradizione del bel canto internazionale, nonché ricordata con affetto dai salentini, per essere stata direttrice artistica della Stagione Lirica Tradizionale del Teatro Politeama Greco di Lecce dal 1998 al 2003. L’Opera narrata Bohème, quando la Musica diventa Poesìa, vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del soprano Astrea Amaduzzi, assieme al pianista Mattia Peli. Lo spettacolo si avvale inoltre della partecipazione di Fabio Rubino (voce narrante), Angelica Mele (soprano), Silvia Susan Rosato Franchini (soprano), Federico Buttazzo (tenore), Valerio De Giorgi (pianoforte), Luigi Bisanti (flauto), Bruno Trianni (clarineto).