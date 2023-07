TARANTO - La Cisl FP al Comune di Taranto torna a parlare della Delibera di Giunta comunale nr. 113 del 29.04.2023, con la quale a partire dal 30 giugno sarebbero dovuti essere sospesi gli abbonamenti dei parcheggi a tariffa agevolati che da 25 euro, che sarebbero passati a 75 euro. - La Cisl FP al Comune di Taranto torna a parlare della Delibera di Giunta comunale nr. 113 del 29.04.2023, con la quale a partire dal 30 giugno sarebbero dovuti essere sospesi gli abbonamenti dei parcheggi a tariffa agevolati che da 25 euro, che sarebbero passati a 75 euro.





"Usiamo il condizionale" afferma Fabio Ligonzo "perché ad oggi nulla è variato. Kyma Mobilità Spa non ha recepito i dettami della suddetta delibera, modificando il proprio regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici a Taranto, fermo al 25.02.2023. Allo stato attuale, pertanto, tutti i lavoratori potranno rinnovare il proprio abbonamento, a tariffa agevolata. Sino a quando? Lo staremo a vedere!".

Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto evidenzia che "aveva presentato le sue proposte, che ad oggi sono rimaste inascoltate, e cioè trovare un accordo con la Marina Militare al fine di avere la disponibilità di alcune aree da destinare a parcheggio per i lavoratori. La condivisione delle scelte per noi rimane una priorità, come l’ascolto delle proposte e l’eventuale contraddittorio con proposte alternative".

Aumentare il costo degli abbonamenti non risolverà di certo i problemi dei commercianti, trovare invece soluzioni condivise, che possano venire incontro a tutte le esigenze, sembra a nostro avviso il modo migliore di affrontare i problemi, in prospettiva futura, continua il sindacalista.

É superfluo rimarcare gli aspetti economici che tale provvedimento produrrà qualora dovesse essere confermato, conclude Ligonzo, una riduzione significativa del potere d’acquisto dei lavoratori oltre un mal contento generalizzato.