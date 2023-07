LECCE - A dieci anni di distanza, Carrozzeria Orfeo ripropone uno dei suoi spettacoli più visionari e surreali: tra teatro e performance arriva al "Teatro dei Luoghi Festival Internazionale 2023" la nuova versione completamente rielaborata di "Robe dell'altro mondo" (cronache di un’invasione aliena). - A dieci anni di distanza, Carrozzeria Orfeo ripropone uno dei suoi spettacoli più visionari e surreali: tra teatro e performance arriva al "Teatro dei Luoghi Festival Internazionale 2023" la nuova versione completamente rielaborata di "Robe dell'altro mondo" (cronache di un’invasione aliena).





Venerdì 14 luglio alle ore 21.15 animazioni digitali, stop motion, video game, disegni, dialoghi e musiche si fonderanno e contamineranno il palcoscenico dell’Ortale del Teatro Koreja, per raccontare le accattivanti e ironiche avventure dei protagonisti: in un mondo incrinato da una profonda crisi economica, sociale e umana, dove ogni via d’uscita sembra perduta, l’unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli Alieni, da qualche tempo scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi.

Inizialmente percepiti come un miracolo, vengono quasi immediatamente demonizzati, strumentalizzati e, infine, perseguitati, da chi detiene il potere ed è privo di qualsivoglia interesse al cambiamento. I notiziari in sottofondo accompagnano la trama raccontando le contraddizioni e le distorsioni del nostro tempo, specchio di una società ridicola e invasiva, nella quale il fatto diventa notizia, la notizia pettegolezzo, il pettegolezzo verità.

La nuova versione di "Robe dell'altro mondo" vede in scena Massimiliano Setti che "assemblerà" musiche elettroniche dal vivo e interpreterà i diversi personaggi della storia, insieme all’attore e musicista Sebastiano Bronzato; con loro anche Federico Bassi e Giacomo Trivellini, che disegneranno illustrazioni in diretta e daranno vita a sorprendenti animazioni.

Lo spettacolo è un progetto multiforme, frutto della collaborazione con Le Canaglie, gruppo nato nel 2013 a Mantova, costituito da Massimiliano Setti, co-direttore artistico della Compagnia e musicista, Federico Bassi e Giacomo Trivellini, gli storici illustratori di Carrozzeria Orfeo, impegnati da anni in performance live che vedono la mescolanza di tecniche tradizionali di disegno a tecnologie digitali che interagiscono a loro volta con musica e animazione.

La ricchezza del linguaggio della musica e dell’illustrazione incontra, in questo spettacolo, la scrittura di Gabriele Di Luca, autore e regista di Carrozzeria Orfeo, che sviluppa lo spettacolo intorno al tema delle Paure Metropolitane, ovvero l’insieme delle fobie e delle tensioni sociali che innegabilmente caratterizzano e condizionano la quotidianità. Pregiudizio, intolleranza, sospetto, insicurezza, solitudine, censura e terrorismo ideologico come elementi che costantemente influenzano un tessuto sociale sempre più fragile e disarmato.

La contaminazione tra la drammaturgia originale dello spettacolo, completamente riadattata per l’occasione e il linguaggio dell’illustrazione, permettono di sviluppare ed evocare i personaggi della storia spingendo il reale fino al paradosso e al grottesco, per mescolare i differenti piani narrativi. La costruzione, quindi, di un immaginario drammaturgico e di un insieme di atmosfere visive e musicali, che, pur non rinunciando alla volontà di raccontare il contemporaneo, lo indagano e arricchiscono attraverso la fusione di mondi reali e mondi fantastici, con l’intento di rendere impercepibile il confine che li separa.





INFORMAZIONI:

ROBE DELL’ALTRO MONDO (cronache di un’invasione aliena)

Uno spettacolo di CARROZZERIA ORFEO LE CANAGLIE

Drammaturgia Gabriele Di Luca

Regia Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti

Con Federico Bassi, Sebastiano Bronzato, Massimiliano Setti e Giacomo Trivellini

Voci reporter Alessandro Tedeschi e Valentina Picello

Illustrazioni / Grafica / Animazioni Federico e Bassi Giacomo Trivellini

Musiche originali Massimiliano Setti

Biglietti su: vivaticket.it e rivendite aderenti al circuito; Info Point il sedile di Piazza Sant’Oronzo; Teatro Koreja. La biglietteria apre sul luogo dello spettacolo 1 ora prima dell’orario di inizio.

INFO: Cantieri Teatrali Koreja,

via Guido Dorso, 48/50