TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Una rassegna musicale scoppiettante quella organizzata dal Barzak a Torre Santa Susanna. Prossimo appuntamento venerdì 14 Luglio alle 22:00 con The Cyborgs. - Una rassegna musicale scoppiettante quella organizzata dal Barzak a Torre Santa Susanna. Prossimo appuntamento venerdì 14 Luglio alle 22:00 con The Cyborgs.





The Cyborgs è un Two Man Power-Alternative Blues/Boogie Band nato nel 2009. I due membri della band non hanno identità e si coprono il volto con caschi da saldatore. Si chiamano UNO e ZERO, come i simboli del codice binario.

CYBORG 1 è il fondatore del progetto e suona contemporaneamente basso e batteria, oltre a tastiere e strani strumenti autocostruiti. CYBORG 0 completa il quadro con chitarre, voci e strumenti ad arco di origine non definita.

Nel corso degli anni hanno suonato in tutta Europa e oltre, facendo ballare migliaia di persone con il loro power-boogie estremo e folle. Chi li ha visti suonare dal vivo difficilmente crede che solo due persone possano produrre un suono del genere. Hanno partecipato a numerosi festival internazionali in tutta Europa, Canada e Siberia.

Hanno pubblicato 5 album ufficiali e molti singoli per diverse etichette e sono stati band di supporto per Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall, Johnny Winter, Eric Sardinas, Otis TaylorM Bob Log III e molti altri.

Non servono altre parole per descrivere questo straordinario duo che continua a stupire pubblico e critica per il loro modo unico e inconfondibile di interpretare il Blues.

Il Barzak, caffetteria, food e drink, è a Torre Santa Susanna in Via Risorgimento n°65. Info e prenotazione tavoli 3204748145.