MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: nella serata di mercoledì 19 luglio, alle ore 19 nell’auditorium del Castello Normanno Svevo, per le iniziative a latere della Mostra "Caravaggio e il suo tempo", verrà presentato il volume del prof. Emanuele Triggiani "L’arte in rosa", edito da Edizioni Dipagina. - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: nella serata di mercoledì 19 luglio, alle ore 19 nell’auditorium del Castello Normanno Svevo, per le iniziative a latere della Mostra "Caravaggio e il suo tempo", verrà presentato il volume del prof. Emanuele Triggiani "L’arte in rosa", edito da Edizioni Dipagina.





Per quel che riguarda Emanuele Triggiani, insegnante di storia dell’arte di un liceo linguistico, ha scoperto che le sue studentesse conoscono poco le artiste nella storia dell’arte e ha così deciso di creare un manualetto che mette in luce proprio quelle ombre proiettate su di esse. Si è chiesto nella stesura se fosse possibile ridisegnare un profilo dell’arte occidentale in cui il ruolo della donna venisse finalmente considerato nella sua portata storica e nell’originalità del suo contributo. Quello che propone Triggiani è uno sguardo "altro" che diventa un filo conduttore narrativo. Quello dell’arte è stato nel passato un mondo tutto al maschile dove le donne avevano poco posto o se lo avevano era sempre defilato, rispetto ai grandi artisti uomini, spesso padri, mariti o amanti che non davano loro il posto dovuto. Ha rilevato nel suo percorso didattico che se vengono presi in esame i manuali utilizzati nelle scuole secondarie o i testi di ampia divulgazione ci si accorge della posizione marginale che ancora viene assegnata alla donna artista. Questo testo di agile consultazione, concepito in origine all’interno di un percorso didattico destinato alle scuole, si offre ad un pubblico più ampio per generare una nuova presa di coscienza e per stimolare nuovi itinerari di approfondimento e sorprendenti riletture della nostra eredità artistica.

Prima dell'evento ci saranno i saluti del Sindaco Toni Matarrelli e del consulente alla cultura Marco Calò e dialogheranno con l’autore il prof. Pierluigi Carofano, curatore della mostra e la sua collaboratrice prof.ssa Tamara Cini.