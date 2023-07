SPINAZZOLA - È di Katrin Quaratino, 18enne di Altamura, studentessa dell'istituto tecnico commerciale, il sorriso più bello di Puglia.Sabato 15 luglio, Miss Italia, il concorso di bellezza più celebre del Paese è approdato a Spinazzola, la Città di Papa Innocenzo XII. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Spinazzola e organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi.Nella Piazza Plebiscito della cittadina murgiana, la giuria presieduta da Giuliana Silvestri Vigilante, vicesindaco del Comune di Spinazzola e composta da: Michele Patruno, sindaco di Spinazzola; Bruna Glionna, Assessora al Welfare; Rosanna Galantucci, presidente dell'associazione Una stanza per un sorriso; Anna Pia Masciaveo, finalista nazionale Miss Italia 2022; Tiziana Porreca della Gioielleria del Corso di Genzano di Lucania per Miluna; Nicola Pessolano, imprenditore; Antonio Loiodice, imprenditore, ha eletto Miss Sorriso Puglia che rappresenterà la nostra regione alle prefinali nazionali di Miss Italia.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l’hair style: Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto, Marina Charme Parrucchieri di Altamura, Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola e Infinity Hair Salon di Lavello per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale; per il make-up lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.L'evento è stato condotto da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, affiancato dalla prefinalista nazionale 2022 Federica Todisco, mentre sono state ospiti Miss Sport Givova Puglia 2022 Fabiana Leuci, la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat; Roma Immobiliare; Corgom retreading & recycling; Fenimprese; Zama’; Gielle di Luigi Galantucci, antincendio dal 1965; Maggi Michele, impianti elettrici civili e industriali dal 1915; Edil Co restauri e costruzioni; Domenico Buono Man Style Barletta; Pizzeria Tresor.