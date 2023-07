La decisione di Mosca è stata comunicata prima dell'attacco ucraino al ponte della Crimea con il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba che teme l'aumento dei prezzi del grano senza l'accordo del grano. Il Presidente Zelensky, affermando di non aver mai avuto accordi con la Russia, al Rbc Ukraine ha dichiarato la propria volontà nel continuare l'esportazione del grano, in quanto la decisione russa ha violato gli accordi con l'Onu.

"Di fatto, l'accordo sul Mar Nero ha cessato di funzionare oggi. Sfortunatamente la parte relativa alla Russia di questi accordi ancora non è stata attuata, quindi la sua validità è terminata. Non appena la parte russa degli accordi sarà soddisfatta, la Russia ritornerà immediatamente all'attuazione dell'accordo". Con queste parole Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato l'intenzione della Russia di non rinnovare l'accordo del grano.