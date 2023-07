OSTUNI (BR) - La 27esima edizione della rassegna, di "Un’emozione chiamata Libro", realizzata per il secondo anno consecutivo dall’associazione "Una Valle di Libri" in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura vive domani sera (18 luglio) alle 21, nel chiostro di Palazzo San Francesco, un’altra serata fuori dagli schemi e con l’ormai consueto coinvolgimento della comunità dei sordi che garantiscono la fruibilità dell’avvenimento attraverso la Lingua dei Segni. - La 27esima edizione della rassegna, di "Un’emozione chiamata Libro", realizzata per il secondo anno consecutivo dall’associazione "Una Valle di Libri" in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura vive domani sera (18 luglio) alle 21, nel chiostro di Palazzo San Francesco, un’altra serata fuori dagli schemi e con l’ormai consueto coinvolgimento della comunità dei sordi che garantiscono la fruibilità dell’avvenimento attraverso la Lingua dei Segni.





Con un evento che alterna parole e musica, Alceste Ayroldi dialoga con Flavio Cellie ed insieme discuteranno de "La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore nelle opere musicali" (Arcana ed.). Ed a rendere il tutto più gradevole ci sarà lo spettacolo dei Tiramisù Live, una band di cinque professionisti con un repertorio musicale di singoli, medley e arrangiamenti che spaziano dalla musica italiana a quella internazionale e si divertono nel rendere unico ogni momento.

Questa la trama del libro: il mondo dello spettacolo ha le sue regole, le sue leggi e le sue consuetudini. In particolare, questo lavoro cerca di chiarire determinati aspetti teorico-pratici che coinvolgono la quotidianità di chi si occupa di spettacolo, con un particolare riguardo alla professione di musicista. Il libro è articolato in due parti: la prima concernente l’apparato legislativo che regolamenta il settore dello spettacolo con tutti gli adempimenti e gli aspetti contrattuali. La seconda parte, invece, si sofferma su di un argomento sempre d’attualità: il diritto d’autore delle opere musicali. Dal contratto di edizione a quello con la casa discografica; la tutela del gruppo musicale; la tutela della proprietà intellettuale; le differenze tra il diritto d’autore e il copyright; il plagio musicale; le società di gestione collettiva dei diritti d’autore; i diritti connessi, nonché la contrattualistica di riferimento.

Per quel che riguarda Alceste Ayroldi, è docente, critico musicale e saggista. È docente di ruolo del M.I.U.R. Insegna Legislazione dello Spettacolo e Rapporti tra autore ed editori presso il Master del Saint Louis College di Roma (A.F.A.M.), nonché Music Research Practice, Rights Whitin the Performing Arts e Studying Music Industries presso la University of the West of Scotland (Italy Campus). In qualità di critico musicale collabora stabilmente con la rivista "Musica Jazz".