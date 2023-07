- La terza edizione di "Estensioni Music & Light Festival" si apre a Otranto, in Largo Alfonsina, lunedì 24 luglio (ore 20), con il concerto a ingresso libero della cantante, chitarrista e pianista Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra, con la quale l’artista porta in giro per il mondo la tradizione musicale bulgara, nel nome della quale ha condiviso il palco non solo con Goran Bregovic, ma anche con Ibrahim Maalouf, il Dubioza Kolektiv, gli Incognito (con cui ha registrato un singolo in studio), e poi, Eugenio Bennato, Vinicio Capossela, Tonino Carotone e molti altri artisti ancora.