GALATONE (LE) - La "Sagra del Carnevale", chiamata così per congiungere, già dal nome, un connubio strano e diverso dai classici stereotipi, è un evento che nasce con l'intento di unire, l'organizzazione del carnevale tipico del periodo invernale con quella che è la "Sagra", momento gastronomico ormai diventato must dell'estate salentina e pugliese in generale.





In pochi anni la "Sagra del Carnevale" è già diventato uno degli eventi gastronomici più attesi del Salento, data l’ottima qualità dei piatti preparati dai migliori ristoratori e pasticceri della città ai quali si accompagnano esilaranti momenti di divertimento, allegria e musica. La "Gastroallegria", così definita allegoricamente per unire l’allegria del carnevale alla gastronomia, soddisferà tutti i palati, attraverso la degustazione dei migliori prodotti tipici locali salentini e pugliesi come le immancabili pettule unite al gusto delle purpette e a quello dei panzerotti per iniziare; purpu alla pignata, pezzetti di cavaddhu nonchè carne alla brace di tutti i tipi per continuare. Infine spazio al re dei dolci salentini, il pasticciotto, oltre a tanti deliziosi e rinfrescanti gelati. Il programma musicale prevede nella prima serata l’esibizione del gruppo di musica tradizionale "Criamu" e della band Zigo & I Carosello, nella seconda serata spazio alla tradizione galatonese e al divertentismo con "Don Camisa" e lo spettacolo "Per Colpa di chi?". Nella terza serata un grande finale con gli "Scazzacatarante" e a seguire l’esilarante band salentina dei "The Lesionati".