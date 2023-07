MILANO - È Bruno Barbieri il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti lo chef si racconta in “Bruno Barbieri - Per la stessa ragione del viaggio viaggiare”, in onda lunedì 24 luglio alle 21 su Sky TG24 e sempre disponibile On Demand.

Sette stelle Michelin, giudice di MasterChef Italia per tutte le edizioni, ha appena concluso “Bruno Barbieri - 4 Hotel” (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) ed ha un libro di prossima uscita “un ricettario in giro per il mondo, dal Marocco al Sudamerica: ricette che ho creato andando in quei posti”. Bruno Barbieri è indubbiamente uno degli chef più amati e popolari d’Italia.

Racconti e suggestioni, nella chiacchierata che ripercorre alcune delle tappe della sua vita e carriera. Sin da quando, da bambino, viveva “in un piccolo paese vicino a Sasso Marconi. Vivevo con i miei nonni. Mia nonna Mina, detta Mimì, faceva la perpetua. È stata una donna eccezionale. Se io sono così, se sono diventato così, devo tutto a questa donna”. Una vita caratterizzata dalla passione per il proprio lavoro che l’ha portato a viaggiare moltissimo per il mondo, con la consapevolezza che “I sogni esistono” e per realizzarli “Non bisogna mollare mai”. Arriva poi il successo con MasterChef: “MasterChef è stata una cosa epica, è stato proprio il cambiamento totale.

E per fortuna grazie a MasterChef sono cambiate un sacco di cose, non solo nel nostro Paese. È cambiato il pensiero nella gente, oggi la gente va a mangiare nei ristoranti, ma anche a casa, sapendo che cosa sta mangiando…”. “MasterChef è stato veramente un cambiamento apocalittico eccezionale e finalmente ci ha dato la possibilità di fare un mestiere importante”. Inizialmente “dovevo fare Hell's Kitchen, poi a pochi giorni dalla trasmissione nessuno si è fatto più vivo. Spariti tutti completamente. Io chiaramente faccio un passo indietro. Ho detto ‘doveva andare così'.

Poi un anno dopo mi hanno chiamato per MasterChef’”. Ma Barbieri ama anche il programma ’4 Hotel’ da cui ha reso famoso il topper: “La prima volta che ho scoperto il topper dormivo da amici in Australia. La mattina chiedo ‘ma com’è che su questo letto si dorme così bene?’ mi rispondono ‘probabilmente perché c’è il topper'. Il topper? ‘Si questo materassino che si mette sopra il materasso’. Allora cosa faccio io? In Italia esisteva forse solo qualche albergo extralusso, super 5 stelle… Sai cosa c’è? Me ne compro due”.

Elemento piacevolmente ricorrente nella sua storia, sono, appunto, i viaggi “anche in condizioni estreme”. “Sono successe cose anche bizzare, sono stato 3 mesi dentro l’Amazzonia, a Manaus…” “La cosa incredibile è che se tu vai al porto di Manaus e guardi il porto dall’alto, sotto vedi che c'è un lavoro di trasporto avanti e indietro di prodotti della foresta, tra quelli che vivono nella terraferma e quelli nella foresta. Frutti, bacche, foglie. C'è di tutto e di più. Ed è un film. E tu stai lì, ti guardi questo spettacolo”.

