Taranto, Pagano (PD): 'L’Arsenale non si tocca. Anche in questa battaglia con la città e i sindacati'



TARANTO - "Ci opponiamo e ci opporremo sempre all'idea di vedere l'Arsenale di Taranto in mano dei privati. La città di Taranto è una delle capitali della nostra Marina Militare e, siccome tale deve restare, non permetteremo che il suo principale presidio sia smantellato" così Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del PD.





"Come siamo stato presenti nel recente passato con il finanziamento delle 315 assunzioni, la denuncia di criteri eccessivamente selettivi per le mansioni ed il richiamo a non spostare a Palermo la manutenzione delle grandi navi, continueremo a stare al fianco dei sindacati nel difendere l’Arsenale da paventato spettro della privatizzazione" ha dichiarato ancora Ubaldo Pagano.