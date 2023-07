TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Un doppio appuntamento questa settimana con l’ottima musica dal vivo della rassegna organizzata dal Barzak a Torre Santa Susanna. (BR) - Un doppio appuntamento questa settimana con l’ottima musica dal vivo della rassegna organizzata dal Barzak a Torre Santa Susanna.





Venerdì 21 Luglio, alle 22:00, arrivano i "Morrison Hotel" per far rivivere, a tutto il pubblico presente, l’indimenticabile sound dei Doors.

La Band nasce nella primavera del 2007 , dall'incontro di 4 musicisti provenienti da diversi progetti musicali, con generi e stili differenti tra loro. Il connubio crea una perfetta simbiosi per dar vita ad un tributo musicale ai THE DOORS, band che ha lasciato un segno , tutt'ora tangibile, nella storia della musica dagli anni '60 in poi, e che a sua volta miscelava sonorità blues - jazz - latin - rock psichedelico..I Morrison Hotel ripercorrono, durante la loro performance, i momenti di spicco, ma anche più intimi, della discografia della band di Los Angeles, rispettando suoni ed atmosfere, ma anche "personalizzando" le canzoni dei THE DOORS con improvvisazioni e riferimenti, riuscendo così a "penetrare" nello spirito del pubblico, coinvolgendolo in un viaggio musicale mistico ed ancestrale, al fine di rendere l'esperienza di un concerto completa e liberatoria..line up: Fabio Lecci - voce/armonica, Gabriele "Leslie" Saracino - organo/basso synth, Pippo Fiorentino - chitarra, Luigi Cataldi - batteria.

Sabato 22 Luglio, protagoniste le note degli "AfterSat" con il loro "Faun’o Tour".

Gli AFTERSAT nascono nel 2017 dall’incontro di cinque giovani musicisti, ognuno con un proprio background artistico. Il progetto ha sin dagli esordi l'ambizione di ricercare un linguaggio musicale nuovo, capace di coniugare la tradizione folk campana con sonorità e armonie più contemporanee che guardano sia al Nord Europa sia al bacino del Mediterraneo. Diverse sono le partecipazioni a contest nazionali importanti come lo "Sponz Fest" e il "Lennon Festival", festival in provincia di Catania, dove si aggiudicano il premio Dcave records e, quindi, la registrazione di un EP nello storico The Cave Studio. La direzione del loro percorso musicale cambia sotto la guida artistica di Daniele Grasso, che porterà alla band nuova linfa vitale, consapevolezza e maturità. L’EP "INTOSOLE" è quindi il segno evidente di una nuova fase artistica. La band, vincitrice del premio WEB, ha partecipato al contest "Voci per la libertà" per Amnesty International nel 2021, arrivando in finale, col brano Sanpapiè: dedicato a coloro i quali ricercano una speranza, un conforto in una nuova terra e accoglienza dalle mani di ognuno di noi. Ha partecipato poi al "Songwriters Contest" di Pomigliano, arrivando come seconda classificata e vincendo il premio di Miglior Performance. Nel 2022 inoltre vince la 19esima edizione de "L’isola che non c’era", aggiudicandosi il premio di promozione del NUOVO IMAIE, consistente nella promozione di un tour, e il premio di Miglior Performance in occasione del "Premio Città di Leonforte", in provincia di Enna. La band si aggiudica anche il primo premio dell’Aquara Music Fest, con tanto di premio "Colonna sonora" col brano Luntano ‘a Te. Nel 2023 la band pubblica due nuovi singoli, Terra C’Accide e Ce Credo Ancora, con la produzione artistica di Massimo De Vita dei Blindur. Entrambi i brani sono accompagnati da videoclip prodotti e girati interamente da "Produzioni Dal Bunker", a cui si affidano anche per un restyling del logo e dell’immagine collettiva. Gli AFTERSAT sono: Salvatore Pone - chitarra acustica, voce Alessia Torinelli - ukulele, chitarra acustica, voce Giuseppe Passeri - basso Mirko Di Bello - batteria Davide Correra - chitarra elettrica.

Altri due appuntamenti imperdibili con due band che regalano vere emozioni con le loro esibizioni dal vivo.

Il Barzak, caffetteria, food e drink, è a Torre Santa Susanna in Via Risorgimento, 65

Info e prenotazione tavoli 3204748145.