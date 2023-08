BITONTO - Prosegue la ricerca della futura Miss Italia. Venerdì 11 agosto, alle 20.30, il concorso di bellezza più celebre del Paese farà tappa a Bitonto.Le aspiranti miss, portatrici di valori sani e positivi, proveranno a mettere in gioco il loro spirito atletico, l'attenzione per il benessere e i loro hobby più o meno agonistici per aggiudicarsi il titolo di Miss Sport Givova Puglia che sarà assegnato nel corso della finale regionale nella Piazza Cavour della città degli ulivi. L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Bitonto ed è inserito nel cartellone Vivere Bitonto - Rete dei Festival.Condurrà Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, mentre l'intrattenimento sarà assicurato dalla splendida voce della cantante Elena Cappiello e dalle coreografie di Tiziana Loconsole, sosia nazionale di Raffaella Carrà. L'hair style delle concorrenti sarà come sempre curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.