CONVERSANO – Venerdì 11 agosto appuntamento con Scrittori in Contrada, a Conversano presso la chiesetta di Santa Caterina, ore 19.30. Protagonista questa volta è la storia d’amore e solidarietà di Giovanna Sgherza con il suo con il suo romanzo “Tutto l’azzurro del mare”, edito da Fides Edizioni. L’autrice, una professoressa di matematica con l’amore per le parole, è nata e vive a Molfetta dove il mare accarezza le sue coste. Con lo sguardo rivolto alle terre lontane la Sgherza pone sempre l’accento sul valore della solidarietà e dell’accoglienza. Il romanzo è un pensiero in movimento che abbraccia il senso della suo vivere con lo sguardo rivolto al mare…“Siamo in campagna, tra gli ulivi e i muretti a secco - ha spiegato Silvia Serena Perrone l’organizzatrice - per recuperare la lentezza nella sua dimensione dimenticata. Il nuovo spazio culturale è dedicato agli autori del territorio pugliese: scrittori, poeti e narratori uniti dall’amore per le parole che si confrontano e si incontrano in un’isola felice, Santa Caterina, una chiesetta di periferia che diventa scenario suggestivo e poetico (via Santa Rita a Conversano). Se avete difficoltà a trovare la strada chiamateci_3922318950.”L’evento, patrocinato dal Comune, è inserito nel contenitore Conversano in Rassegna pensato, ideato e organizzato da Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus in collaborazione con Ninnì Galasso presidente della Pro Loco, Francesco Rizzo di Scaffaeleweb, Tony Vinci di Librinstreaming, la giornalista Maria Sportellicon #puglianterviste e Anna Maria Pellegrini di Radio Amicizia Inblu.Sinossi: Questa storia è fatta di tante piccole storie che si intrecciano tra la Francia e la Siria, tutte attraversate da un fil rouge che appare, scompare e riappare come un fiume carsico: il mare. Simbolo della vita nella trionfante ricchezza delle sue sfumature, il mare libera, include, moltiplica. Come l’amore. Attivisti per la Marseille Foundation for Syrian Kids insieme alla volitiva Amal, sorella di lui, Danielle e Jean-Claude si adoperano con slancio e sensibilità per riportare un sorriso sul volto dei bimbi siriani, testimoni e vittime di una guerra furiosa che sta devastando le loro piccole vite. Il sentimento che li unisce indissolubilmente approda e riposa nei dolcissimi occhi scuri di Karim, sette anni, solo al mondo. Come in un magico cerchio, l’amore li avvolge e contiene tutti e tre, vincendo difficoltà e pregiudizi, finché i loro progetti di futuro e di speranza urtano violentemente contro un evento drammatico. Ma è solo un’interruzione: come il mare, il flusso dei desideri riprende a scorrere, portandoli dove non avrebbero mai sognato di arrivare. Una storia soave e delicata, in cui l’autrice accarezza personaggi e vicende con pensosa e densa leggerezza, affidandoli alle onde e ai colori del mare.Giovanna Sgherza è nata e vive a Molfetta con i suoi due figli. Laureata giovanissima in Scienze dell’Informazione, è attualmente docente di Matematica presso l’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” di Molfetta. Ama molto le letture e il cinema e nel tempo libero si dedica alla scrittura di racconti e poesie. Negli ultimi anni ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali ottenendo spesso le primissime posizioni e la pubblicazione in antologie letterarie. La sua prosa, già espressa nella raccolta di racconti Fiori di bucaneve, intreccia in punta di piedi un ventaglio di emozioni con SPRAZZI poetici.- Santa Caterina è situata a pochi chilometri fuori da Conversano, via Santa Rita, direzione terra rossa vecchia strada per San Vito frazione di Polignano a Mare. Clicca sul link di seguito per seguire la mappa. Ingresso libero, per info segui la pagina facebook @conversanoinrassegna, 346 420 1703.