MOLFETTA - Ultima selezione per il tour pugliese di Miss Italia 2023. Lunedì 28 agosto, alle ore 20.30, il concorso di bellezza più celebre del Paese farà tappa a Molfetta, sul Lungomare Marcantonio Colonna.Verranno nominate le ragazze che potranno partecipare alle fasi successive del contest ma verrà anche assegnata la fascia di Miss Antenna Sud a colei che potrà poi farsi conoscere in una delle principali emittenti del territorio appulo-lucano.L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Molfetta nell'ambito del cartellone Molfetta Summer Edition 2023.Condurrà Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, mentre l'intrattenimento sarà assicurato dalla strabiliante voce di Elena Cappiello e dalle esilaranti incursioni dell’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.