BARI - Il pittoresco borgo antico di Bisceglie, situato nella suggestiva regione della Puglia, si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione del festival letterario "Libri nel Borgo Antico", che si svolgerà dal 25 al 27 agosto 2023. Questo evento, amatissimo dagli appassionati di lettura, trasformerà le piazze del centro storico e il porto Bandiera Blu in un luogo di incontro per oltre 140 autori, 50 case editrici e 400 giovani volontari entusiasti.Il festival, patrocinato da istituzioni di rilievo come il Parlamento Europeo e il Ministero della Cultura, è un'occasione unica per esplorare i temi della letteratura, dell'arte, dell'economia femminile, dell'attualità e dello sport attraverso una serie di dibattiti, conferenze e presentazioni. Nomi di spicco del panorama culturale italiano, giornalistico e televisivo si alterneranno sui sei palchi del festival, coinvolgendo il pubblico in un vivace scambio di idee.L'Associazione "Borgo Antico", promotrice dell'evento, sottolinea l'importanza di mantenere l'accesso gratuito a tutte le presentazioni e gli eventi collaterali, poiché la cultura dovrebbe essere accessibile a tutti. Inoltre, il festival non solo promuove gli autori e le case editrici pugliesi, ma contribuisce anche a qualificare e sviluppare i lettori e i compratori di libri, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione della lettura.Inoltre, il festival abbraccia i giovani lettori con il "Borgo dei Piccoli", un'area dedicata ai bambini che offre letture, laboratori d'arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Anche lo "Scambialibro" offre un'opportunità unica per gli amanti dei libri di scambiare gratuitamente vecchi libri con nuove letture.Il festival si prenderà cura anche dell'aspetto teatrale, con uno spettacolo dedicato al Piccolo Principe e il Premio Don Uva, che celebrerà il mondo religioso, culturale e dello spettacolo. La chiusura dell'evento sarà affidata a Gianrico Carofiglio, uno degli autori di spicco della scena letteraria italiana."Libri nel Borgo Antico" non solo arricchisce la scena culturale locale ma contribuisce anche a qualificare l'offerta turistica della città di Bisceglie, aggiungendo un tocco di bellezza e profondità a questa affascinante località pugliese.