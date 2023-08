Nell'ultima giornata, Lampedusa ha assistito a un significativo aumento degli sbarchi di migranti, con un totale di 218 persone giunte sull'isola. Questo incremento segue una serie di sbarchi che hanno portato il numero totale di migranti approdati nelle ultime 24 ore a 462.Tra questi migranti, si trovano 72 persone sbarcate dalla nave Aurora della ONG Sea Watch. Inoltre, le testimonianze raccolte a bordo delle imbarcazioni soccorse indicano che alcuni dei barconi sono partiti dalla città di Zwarah, in Libia, mentre altri sono partiti da Sfax, in Tunisia. Le persone a bordo di queste imbarcazioni provengono da diverse nazionalità, inclusi libici, marocchini, egiziani e sudanesi.L'arrivo di un gatto a bordo di uno dei barconi ha aggiunto un tocco insolito a questa serie di sbarchi. Inoltre, è stato riferito che alcuni migranti hanno pagato cifre significative per intraprendere il pericoloso viaggio, con testimonianze di pagamenti fino a 100.000 sterline (circa 3.000 euro) a testa.Tutti i migranti sbarcati sono stati condotti all'hotspot di Lampedusa, dove attualmente risiedono 1.841 persone, compresi 205 minori non accompagnati. Alcuni di loro sono stati successivamente trasferiti a terraferma tramite voli e traghetto per alleggerire la situazione sull'isola.Questi recenti sbarchi sottolineano la complessità della questione migratoria nel Mediterraneo e l'importanza di affrontare il problema in modo umano e cooperativo, cercando soluzioni sostenibili per tutti i soggetti coinvolti.