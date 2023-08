ph brunosergio

LECCE - I grandi appuntamenti nella marina di San Cataldo continuano. Dopo i tornei internazionali di Beach Volley e Beach Soccer e l'Alba Locomotive con Annalisa di pochi giorni fa, per la prima volta, la tappa di Lecce del Festival della Notte della Taranta approda sul palco allestito sul lungomare da Verrazzano, di fronte al Molo di Adriano.





Lunedì 14 agosto, il programma della serata, curato dalla Fondazione La Notte della Taranta, parte, dalle 20, con il laboratorio di pizzica a cura del Corpo di Ballo della Taranta. Un laboratorio speciale che coinvolgerà il pubblico in una grande ronda vicino al mare. L’appuntamento si inserisce nel progetto "L’Umanità dell’acqua" in collaborazione con Acquedotto Pugliese.

A seguire Mario Incudine e Peppe Servillo in "A sud del sud dei santi": lo spettacolo di Mario Incudine e Peppe Servillo è un forte messaggio di apertura e solidarietà alle culture subalterne, particolarmente emarginate nel tempo della globalizzazione imperante. La forza trainante dello spettacolo è il ritmo viscerale delle regioni meridionali, che in questo spettacolo, unico nel suo genere, racconta quel sud del sud dei santi tanto caro anche a Carmelo Bene. Ma l’altra peculiarità è la capacità dei due interpreti di alternarsi sulla scena con i loro successi e di fondersi in una coralità, spesso estemporanea, che rende ogni performance unica e irripetibile.

Alle 22.30 speciale concerto dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Tra pizziche ipnotiche e canti della tradizione l’Orchestra regalerà un viaggio di vibranti emozioni a ritmo di tamburello. In scena i protagonisti del Concertone di Melpignano: Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Galeanda, Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri e i ballerini Lucia Scarabino, Cristina Frassanito, Laura Boccadamo, Mihaela Coluccia, Serena Pellegrino, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta e Mattia Politi.

«Due anni fa, con la Fondazione La Notte della Taranta, portammo la tappa leccese del festival nel rione San Giovanni Battista. Era la prima volta – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – di un appuntamento così seguito e amato organizzato nel cuore di un quartiere popolare. Quest'anno, un'altra prima volta assoluta: la tappa sarà ospitata nella marina di San Cataldo che continua ad accogliere alcune delle iniziative di punta dell'estate leccese. Ringrazio la Fondazione e il suo presidente Massimo Manera per aver condiviso con noi la volontà di fare il concerto in riva al mare. Aspetteremo Ferragosto con i ritmi e l'energia della musica popolare, che ha la capacità di riunire generazioni diverse in un comune coinvolgimento».

«La Notte della Taranta a Lecce – aggiunge l'assesore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio – è uno degli appuntamenti fissi della nostra programmazione estiva e, quest'anno, abbiamo voluto, d'accordo con gli organizzatori della Fondazione, portarla in riva al mare. Da una parte per raggiungere il pubblico dei villeggianti della marina, dall'altra per permettere ai turisti che ancora non la conoscessero di scoprire la nostra marina. Il nostro obiettivo è sempre quello di coinvolgere sempre più i quartieri e le marine della città nelle iniziative di sport e spettacolo che organizziamo. Dopo l’esperienza molto positiva di due anni fa nel rione San Giovanni Battista quest’anno andiamo in riva al mare».