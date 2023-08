FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Mercoledì 30 agosto alle 19.00 a Castello Imperiali la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello" ospiterà la scrittrice Sofia D’Alessandro che presenterà il suo ultimo libro "No data no deal" (Mondadori). Condurrà l’incontro Giovanna Salvatore. - Mercoledì 30 agosto alle 19.00 a Castello Imperiali la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello" ospiterà la scrittrice Sofia D’Alessandro che presenterà il suo ultimo libro "No data no deal" (Mondadori). Condurrà l’incontro Giovanna Salvatore.





Con questo libro l’autrice, forte della sua esperienza professionale in ambito bancario, riassume l’intricata normativa legale sull’utilizzo delle fonti finanziarie e la protezione dei dati. Con l'avvento del trading online si pongono problemi sempre più complessi, sia per gli istituti di credito sia per gli investitori. Le norme in materia di licenze, contratti e proprietà intellettuale sono sempre più articolate, la domanda è in aumento, i soggetti coinvolti si moltiplicano e i budget sono costantemente sotto pressione.

L’incontro è una preziosa occasione per approfondire e conoscere lo scenario della finanza contemporanea ed entrare nei suoi complessi meccanismi di funzionamento.

Sofia D’Alessandro ha un'esperienza pluriennale nell'ambito dei mercati finanziari presso primari istituti di credito nazionali e internazionali. Attualmente è responsabile di un ufficio che gestisce le licenze degli indici e delle borse di un importante gruppo bancario, del quale, in precedenza, ha guidato gli uffici decentrati di Cost Management della Divisione Corporate e della Banca d'affari ed è stata membro del Comitato Scientifico della Master School interna. È tutor di contenuto del percorso formativo Banking and Financial Diploma dell'ABI. Ingresso libero.