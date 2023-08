SANTA MARIA DI LEUCA - Il noto conduttore televisivo Gerry Scotti sta celebrando il suo compleanno numero 67 in modo speciale, immergendosi nelle bellezze del Salento tra il mare e le campagne pugliesi. Il volto iconico di programmi come "Tu sì que vales" sta trascorrendo le sue vacanze estive nei pittoreschi paesi tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli, godendo delle meraviglie delle masserie e dei resort locali.Durante il suo soggiorno, Gerry Scotti ha regalato ai suoi numerosi fan diversi selfie che hanno immediatamente fatto il giro dei social media. L'entusiasmo dei fan è palpabile, dimostrando quanto il conduttore sia amato e seguito. Lo stesso Scotti ha condiviso una storia su Instagram in compagnia di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, mentre si rilassavano con un abbondante piatto di pasta con le cozze. Durante il momento di relax, Scotti ha scherzato dicendo: "Sono stato ingaggiato perché so che lei, maestro, oggi ha le prove", mentre si metteva alla prova in cucina.La scelta di trascorrere le vacanze nel Salento sembra aver avuto un impatto profondo su Gerry Scotti. Su Instagram, ha condiviso un pensiero riflessivo, citando la famosa canzone di Biagio Antonacci: "Con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro di me." Questo messaggio riflette la sua esperienza di immergersi nella bellezza e nell'atmosfera unica di questa regione, che ha contribuito a rendere il suo compleanno ancora più memorabile.La comunità locale e i fan di Gerry Scotti continuano a seguire da vicino le sue avventure nel Salento, dimostrando ancora una volta quanto il suo fascino e il suo carisma siano universali e apprezzati da persone di tutte le età.