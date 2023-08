BARI – Una nuova ondata di calore è in procinto di colpire la Puglia, con particolare attenzione rivolta a Bari, dove è prevista un'allerta arancione per giovedì 24 agosto. Questo avviso è stato emesso dal Ministero della Salute e riguarda il capoluogo pugliese, a causa della persistenza dell'anticiclone Nerone.L'elemento principale che caratterizzerà questa ondata di calore sarà l'umidità, che contribuirà a rendere le temperature elevate particolarmente opprimenti. Tuttavia, a Bari il maestrale potrebbe offrire un po' di sollievo, contribuendo a ridurre la sensazione di caldo. Purtroppo, le regioni circostanti, tra cui il Foggiano, il Tarantino e il Leccese, non godranno di questa benefica brezza marina e potrebbero sperimentare condizioni più difficili a causa del caldo intenso.Le autorità invitano la popolazione a prendere precauzioni durante questa ondata di calore, come bere abbondante acqua, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde e prestare attenzione alla propria salute, in particolare per anziani, bambini e persone vulnerabili.Si raccomanda inoltre di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e le direttive delle autorità locali per garantire la propria sicurezza durante questo periodo di caldo estremo.