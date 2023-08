LECCE – Oggi, 22 agosto alle ore 17, si svolgeranno i funerali del giovane motociclista leccese Andrea Persano, il cui tragico incidente stradale sabato sera ha scosso la comunità locale. Tuttavia, questa dolorosa cerimonia funebre sarà ulteriormente segnata da una tragica coincidenza, dato che i funerali di Andrea avverranno contemporaneamente a quelli della madre, deceduta ieri dopo una lunga malattia.La salma del 38enne Andrea Persano è stata consegnata alla sua famiglia nella giornata di ieri, proprio il giorno in cui la madre ha perso la sua battaglia contro una malattia che l'aveva afflitta per un lungo periodo. Questa drammatica coincidenza ha aggiunto ulteriori pene alla famiglia, che ora deve dire addio a entrambi i propri cari nello stesso momento.I due feretri, quelli di Andrea Persano e di sua madre, saranno condotti nella chiesa di Santa Rosa a Lecce per l'ultimo commosso saluto. Questo triste dovere sarà svolto con la massima serietà e rispetto dall'agenzia funebre "La Piramide," che si occupa delle esequie.La comunità di Lecce si stringe attorno alla famiglia Persano in questo momento di profonda tristezza, offrendo il proprio sostegno e le proprie preghiere. La coincidenza di questi due eventi dolorosi è un duro colpo per la famiglia, ma la solidarietà della comunità può aiutare ad alleviare in parte il peso di questa tragedia doppia.La cerimonia funebre rappresenta un momento di addio e ricordo per Andrea Persano, un giovane che se ne è andato troppo presto, e per sua madre, che ha combattuto una lunga battaglia contro la malattia. Entrambi saranno ricordati con amore e affetto da coloro che li hanno conosciuti e amati.