MILANO - Il mondo della musica piange oggi la scomparsa di un'icona, Toto Cutugno, avvenuta oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il cantautore era ricoverato. Cutugno aveva festeggiato il suo ottantesimo compleanno a luglio, ma una lunga malattia ha purtroppo avuto la meglio negli ultimi mesi.A dare la triste notizia è stato il suo manager, Danilo Mancuso, che ha spiegato come il cantante si fosse aggravato nel corso degli ultimi mesi. La sua morte rappresenta una perdita enorme per la musica italiana e internazionale.Toto Cutugno è stato uno dei cantautori più amati e riconoscibili d'Italia. Con oltre 100 milioni di copie vendute, ha segnato un'epoca nella storia della musica. La sua canzone più celebre, "L'italiano," pubblicata nel 1983, ha fatto il giro del mondo e resta ancora oggi un inno all'identità italiana.La casa discografica Carosello Records ed Edizioni Curci hanno reso ufficiale l'annuncio della sua scomparsa, sottolineando come Cutugno sia stato un esponente della musica italiana noto in tutto il mondo. Ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche oltre i confini nazionali, ispirando e unendo le persone attraverso la sua straordinaria carriera.Toto Cutugno lascerà un vuoto immenso nel panorama musicale italiano e la sua musica continuerà a essere un faro per le generazioni future. Le sue canzoni rimarranno un tributo duraturo alla bellezza della lingua e della cultura italiane.