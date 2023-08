CAPURSO - Un evento fresco, divertente, dove degustare oltre 20 tipi di birre alla spina in compagnia di buon cibo e buona musica, come quella degli Après la Classe. L’Associazione culturale SensAzioni del Sud, in collaborazione con la Core Live Show, organizza a Capurso SensAzioni Beer Fest, un festival dedicato alla birra italiana ed europea pronto a richiamare in piazza Libertà migliaia di visitatori da tutta la regione e da tutta Italia.L’appuntamento è dal 1 al 3 settembre in piazza Libertà, dalle ore 19.00 fino a tarda notte.Gli organizzatori promettono “serate di puro divertimento all’insegna della degustazione di birra di qualità e dei prodotti tipici pugliesi”. Inoltre, percorsi di degustazione per offrire agli avventori informazioni su colore, aroma, sapore, gradazione alcolica, ingredienti e ricetta, tipo di lievito utilizzato e tipo di fermentazione per ogni birra proposta. Ogni assaggio potrà diventare un’esperienza sensoriale per gli amanti del genere. Un evento da non perdere, quindi, per i cultori di questa bevanda.Accanto ad aromi, profumi e sapori anche tanto divertimento, artigianato, mostre a cielo aperto e tanta buona musica.Le tre serate saranno animate da concerti con artisti di calibro nazionale. Sul grande palco saliranno:- Bari Jungle Brothers il 1 settembre - Après La Classe il 2 settembre - Roberto Ferrari da Radio Deejay con un DJ Set il 3 settembreTutte le serate avranno un Open Act con artisti emergenti regionali.Per l’inaugurazione di SensAzioni Beer Fest, la sera del 1 settembre, è in programma l’apertura della botte della prima birra, offerta a ospiti istituzionali e sostenitori.