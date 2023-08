LOCOROTONDO - Locorotondo è pronto ad accogliere un'eccezionale serata di intrattenimento il prossimo venerdì 18 agosto 2023, alle ore 20:00, presso la suggestiva Villa situata in Via Padre Pio. L'evento, intitolato "Note di Notte," promette una miscela di musica, danza e comicità che affascinerà il pubblico presente.**Artisti e Spettacolo**L'evento "Note di Notte" vanta una line-up di talentuosi artisti pronti a catturare l'attenzione del pubblico con le loro performance musicali. Gli spettatori avranno il piacere di ascoltare una varietà di generi musicali, che spazieranno dalla musica classica alla contemporanea, garantendo una serata ricca di emozioni e varietà.In particolare, la maestra di danza Aurelia Semeraro si esibirà con eleganza e grazia, portando la bellezza della danza sul palco. La sua performance sarà arricchita dalla partecipazione speciale dell'attore-comico Gianni Labalestra, noto per il suo talento nell'arte dell'umorismo. La combinazione di danza e comicità promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, ricca di risate e sorprese.**Delizie Gastronomiche**Per rendere l'esperienza ancora più memorabile, alla fine della serata è previsto un delizioso intrattenimento gastronomico a cura di Anna Locos. Sarà l'occasione perfetta per gustare prelibatezze culinarie in un'atmosfera conviviale e festosa.**Ingresso Gratuito**L'organizzazione dell'evento ha deciso di offrire l'ingresso gratuito al pubblico, ma è importante tenere presente che i posti sono limitati, quindi si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto."Note di Notte" a Locorotondo promette di essere un'esperienza unica, unisce la bellezza della musica, dell'arte della danza e dell'umorismo, il tutto all'interno di uno scenario incantevole. Non perdete l'opportunità di partecipare a questa straordinaria serata di cultura e divertimento.