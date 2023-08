ROMA - Nell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, è stato presentato il decreto legge "Asset e investimenti", che affronta due emergenze che caratterizzano l'estate 2023: il numero insufficiente di licenze per i taxi e il caro voli. Questo provvedimento, che comprende 24 articoli, mira a fornire soluzioni per affrontare entrambe le problematiche.Per quanto riguarda il settore dei taxi, il decreto punta ad aumentare il numero di licenze fino al 20% per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale. Questo sarà possibile attraverso un concorso internazionale, che avrà l'obiettivo di assegnare nuove licenze a coloro che ne sono già titolari o che possiedono i requisiti di legge. Importante è l'obbligo dell'utilizzo di veicoli non inquinanti, in linea con la crescente attenzione all'ambiente.Inoltre, il decreto prevede la possibilità per i Comuni di rilasciare licenze di taxi aggiuntive temporanee in via sperimentale. Questo consentirebbe di affrontare situazioni di straordinario incremento della domanda, ad esempio durante grandi eventi o flussi turistici.Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, il decreto mira a contrastare il caro voli, problema che ha interessato diverse persone in questa stagione estiva. Il provvedimento prevede una serie di misure volte a garantire prezzi più accessibili per i voli. Tra queste, potrebbe essere introdotta una maggiore trasparenza nei costi dei biglietti aerei, così come l'adozione di politiche tariffarie più equilibrate.Il decreto legge "Asset e investimenti" si configura quindi come un intervento multidirezionale per affrontare le esigenze attuali legate al trasporto e alla mobilità, cercando di migliorare sia l'accessibilità al servizio dei taxi sia la situazione dei prezzi dei voli. Le misure proposte, se attuate con successo, potrebbero contribuire a garantire un servizio più efficiente e accessibile a tutti i cittadini e a mitigare gli effetti del caro voli che ha colpito molti viaggiatori in questa estate.