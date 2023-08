ROMA - Il libro autoprodotto dal generale di Divisione Roberto Vannacci, intitolato "Il mondo al contrario", sta suscitando numerose polemiche e critiche per i suoi contenuti controversi, in particolare per gli attacchi agli omosessuali e per le posizioni esposte nei confronti del femminismo, dell'ambientalismo e dei migranti.Nelle 357 pagine del libro, il generale espone una serie di opinioni che hanno suscitato indignazione da parte di molti, compresi esponenti politici e sociali. Vannacci si scaglia contro ciò che chiama "regole di inclusione e tolleranza imposte dalle minoranze", e critica il concetto di eliminazione delle differenze, comprese quelle etniche, sottolineando che si tratta di opinioni personali e che non sostiene alcuna forma di illegalità derivante dalle sue parole.L'autore affronta anche il tema dell'immigrazione, affermando che chi arriva in Italia dovrebbe ringraziare per la compassione e la generosità ricevute. Inoltre, nel contesto della legittima difesa, Vannacci sostiene il diritto di sparare a chiunque entri in casa propria.Tuttavia, è stato soprattutto il capitolo dedicato agli omosessuali a sollevare forti critiche. Vannacci afferma che le coppie gay non sono "normali" e accusa una lobby gay internazionale di vietare termini che, secondo lui, fino a qualche anno fa facevano parte del linguaggio comune. L'autore sostiene anche di rivendicare il diritto all'odio e al disprezzo, affermando che queste emozioni non possono essere relegate in una sala d'udienza.L'Esercito italiano ha prontamente preso le distanze dalle opinioni espresse nel libro, sottolineando che si tratta di considerazioni personali e che gli stessi contenuti non erano stati sottoposti a valutazione o autorizzazione da parte dei vertici militari. L'Esercito ha dichiarato di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare la propria immagine.La vicenda ha generato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti del discorso pubblico, portando all'attenzione l'importanza di promuovere un dialogo rispettoso e inclusivo nella società.