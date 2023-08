ALBEROBELLO - Dal 10 al 16 agosto, la pittoresca città di Alberobello, nota come la Capitale dei Trulli, si prepara ad accogliere la quinta edizione di 'Pasqualino Gourmet', un festival culinario dedicato al famoso panino locale. L'evento si terrà in via Barsenta ad Alberobello e l'ingresso sarà libero per tutti.L'inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 10 agosto alle ore 19:00 e vedrà la partecipazione del Sindaco Francesco De Carlo e dell'Assessora alla Cultura e allo Spettacolo Valeria Sabatelli."Questa manifestazione - afferma l'Assessora Sabatelli - celebra la rinomata tradizione gastronomica che contraddistingue Alberobello e che è conosciuta in tutto il mondo. Il panino Pasqualino, che è noto per la sua semplicità e bontà, durante il festival cercherà di accontentare sia gli appassionati di cucina che desiderano provare nuove esperienze gastronomiche, sia coloro che vogliono trascorrere del tempo in compagnia ascoltando buona musica."L'evento è organizzato dall'Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello e della Regione Puglia. Durante il festival, gli ospiti avranno l'opportunità di gustare diverse varianti del panino Pasqualino, preparate appositamente dalle gastronomie partecipanti, le quali si contenderanno il prestigioso riconoscimento "Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet".In questa quinta edizione, saranno introdotte numerose novità legate al tema del Pasqualino, mantenendo però l'originalità e l'autenticità che lo caratterizzano.Oltre alle prelibatezze culinarie, il festival offrirà una selezione di birre artigianali e un calendario di concerti live che si terranno ogni sera a partire dalle 21:00. Ecco il programma completo:- Giovedì 10 agosto: Logico 2.0 - Tribute band di Cesare Cremonini- Venerdì 11 agosto: The Commercialisti - Cover di Boomdabash e successi estivi- Sabato 12 agosto: Alla Bua - Pizzica e musica folk - Domenica 13 agosto: Celebration Disco Band - Musica dagli anni '70 agli anni '90- Lunedì 14 agosto: I Komandanti - Vasco Rossi Cover Band (con stage manager di Vasco Rossi)- Martedì 15 agosto: Filippo Ferraro, Francesca R. D’Andrea & DJ Carrozzo - Conduttori RDS 100% grandi successi- Mercoledì 16 agosto: Libera Nos A Malo - Tribute band di Luciano LigabueOgni serata si concluderà con il DJ set di Viviano Bagnardi a partire dalle 23:30. Il 'Pasqualino Gourmet' è un'occasione perfetta per immergersi nella cultura enogastronomica di Alberobello, gustando prelibatezze locali e godendo di serate all'insegna della musica e dell'arte culinaria.