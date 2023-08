TARANTO - Magna Grecia Festival, il concerto "Pink Floyd’s legend" raddoppia. Giovedì 10 agosto allo Yachting Club saranno due i concerti con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, e la DNA Pink Floyd Tribute Band: alle 20.00 (ingresso 19.30) e alle 21.45 (ingresso 21.15). Il MGF, dunque, va oltre il "sold out". Considerando le numerose richieste e in perfetta sintonia con professori, direttore d’orchestra e band, la rassegna in via del tutto eccezionale raddoppia uno degli titoli più attesi della stagione. Ingresso 5euro (più diritti di prevendita). - Magna Grecia Festival, il concerto "Pink Floyd’s legend" raddoppia. Giovedì 10 agosto allo Yachting Club saranno due i concerti con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, e la DNA Pink Floyd Tribute Band: alle 20.00 (ingresso 19.30) e alle 21.45 (ingresso 21.15). Il MGF, dunque, va oltre il "sold out". Considerando le numerose richieste e in perfetta sintonia con professori, direttore d’orchestra e band, la rassegna in via del tutto eccezionale raddoppia uno degli titoli più attesi della stagione. Ingresso 5euro (più diritti di prevendita).





Il Magna Grecia Festival, che si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano, è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia.

"Pink Floyd’s legend" è un viaggio nel tempo attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock, dagli Anni Sessanta ad oggi. Un omaggio ai Pink Floyd, band la cui musica è entrata a far parte del patrimonio dell’umanità superando vecchie classificazioni e stereotipi, tanto da appartenere al repertorio classico. Il repertorio di un autentico mito reso ancora più affascinante dall’unione con le sonorità dell’orchestra sinfonica attraverso gli inediti arrangiamenti composti dall’eclettico musicista Roberto Molinelli a cui è affidata anche la direzione dell’Orchestra della Magna Grecia. Sul palco anche la DNA Pink Floyd Tribute Band.

I DNA nascono sui banchi di scuola. Poi un giorno, qualcuno compra un disco con una strana copertina: un prisma che galleggia nel buio: era il 1974. Come folgorati sulla via di Damasco, tutte le energie da quel momento in poi saranno impiegate per riprodurre il sound dei Pink Floyd, inteso non come semplice riproduzione di note ma come ricerca di suoni e studio della tecnica musicale dei vari componenti.

Per motivi organizzativi è richiesta massima collaborazione nel rispetto degli orari. Ciò per evitare contrattempi e consentire al pubblico ingresso e uscita, e all’organizzazione di dare, come ad ogni occasione, massima soddisfazione a quanti interessati al programma musicale.

Ingresso: 5euro+prevendita. Biglietti: Online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it. Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.