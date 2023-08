TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Il Barzak, la D&G S.a.s, con la Compagnia Teatrale Mino Di Maggio e Torre Eventi, con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale, organizzano domenica 13 Agosto alle 20:30, in Largo Convento a Torre Santa Susanna, "La Corrida – dilettanti allo sbaraglio". - Il Barzak, la D&G S.a.s, con la Compagnia Teatrale Mino Di Maggio e Torre Eventi, con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale, organizzano domenica 13 Agosto alle 20:30, in Largo Convento a Torre Santa Susanna, "La Corrida – dilettanti allo sbaraglio".





Impavidi concorrenti di ogni età pronti a sfidarsi per ottenere gli applausi del pubblico, e la possibile conquista del podio, o suoni di campane e di coperchi di pentole e una sonora bocciatura.

Durante la serata esibizioni della scuola di ballo Ciak Dance Academy. Conducono: Gianluca Cervellera e Marco Parato. A seguire concerto di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar a cura del Barzak.

L’idea musicale di Eusebio Martinelli, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre concerti in cui i musicisti e gli spettatori non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente… come di solito accade nella tradizione della musica balcanica e gitana in generale, musica che ha profondamente influenzato e caratterizzato quella di Eusebio Martinelli.

Questa Orkestar non ha quindi come unico obiettivo quello di esibire e vantare le doti tecniche-strumentali dei suoi componenti ma di dar vita, grazie alla propria musica, ad esplosioni di energia e feste sincere ed indimenticabili. I live della Eusebio Martinelli Gipsy OrkeStar vedono suonare, cantare e divertirsi ogni musicista della band e sono caratterizzati dalla presenza in prima fila di grandi solisti, che insieme a Eusebio giocano e danno vita ad improvvisazioni scatenate.

Il repertorio è basato sulla discografia originale di Eusebio Martinelli.

Comprende inoltre alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di Emir Kusturica e Quentin Tarantino.

La band è composta da musicisti provenienti da percorsi artistici molto diversi tra loro. L’unione del loro stile, fortemente personale e di grande impatto, crea in tutti i concerti un cocktail esplosivo di energia!

Grandiosi e sempre sul palco con Eusebio: Jack Banny "LA FALENA" alla chitarra, Chris "BASTONE" al basso, Albert "P.I.Z.Y" 22 alla batteria.

Il Barzak, caffetteria, food e drink, è a Torre Santa Susanna in Via Risorgimento n°65. Info e prenotazione tavoli 3204748145.