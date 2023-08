Francavilla Fontana, venerdì 18 agosto Angelo Roma alla rassegna 'Lei non sa chi sono io'



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 18 agosto alle 19.00 a Castello Imperiali nuovo appuntamento con la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello" con lo scrittore Angelo Roma che presenterà il suo ultimo libro "L’attimo presente" (Mondadori). Condurrà l’incontro Federica Bilanzuoli. - Venerdì 18 agosto alle 19.00 a Castello Imperiali nuovo appuntamento con la rassegna "Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello" con lo scrittore Angelo Roma che presenterà il suo ultimo libro "L’attimo presente" (Mondadori). Condurrà l’incontro Federica Bilanzuoli.





Federico Palazzi, il protagonista del romanzo, incarna alla perfezione il simbolo del moderno intellettuale pop. Ha bruciato tutte le tappe e ce l'ha fatta in modo pulito, ammirevole, coraggioso, conquistando titoli accademici e aule piene di studenti innamorati di lui. Arriva anche la grande popolarità, durante una puntata del più seguito talk show in cui il giovane, bellissimo professore incanta tutti. E poi una lettera aperta: "Adios". La scelta di mollare tutto, dire grazie, forse, arrivederci. La fuga solitaria, misteriosa, nell'antica masseria dei nonni tra gli odori di fichi maturi e tempi dilatati, sino al momento in cui qualcuno bussa. Ha gli occhi della verità. Porta sul suo viso di bambina i solchi del deserto d'Africa. Il suo nome è Sarah.

Angelo Roma (Brindisi 1969), è scrittore, giornalista, docente universitario di Scrittura creativa e Antropologia della narrazione, ghostwriter e storyteller aziendale. Ha pubblicato la raccolta di poesie L’imperatore di cenere (Genesi, 1999), i saggi In-formare (Franco Angeli, 2005), The Writers Method (Manni, 2010) e i romanzi Il meticcio (PeQuod, 2005), Il barbiere di Ostuni (Àncora, 2007), Confessioni di un egoista (Marco Tropea, 2008), L’angelo ribelle (Marco Tropea, 2010), Ancora più vita (Mondadori, 2015). Sempre nel 2015 esce un suo racconto nell'antologia Gente di Bergamo (Bolis Edizioni), mentre nel 2018 esce il romanzo I contraccolpi per Mondadori Electa.

Ospite della serata sarà la giovanissima Martina Miceli che intervisterà i protagonisti dell’iniziativa per la trasmissione “Lei non sa chi sono io”, il format radiofonico rivolto ai suoi coetanei con consigli, racconti ed esperienze utili per orientarsi nello studio e nel mondo del lavoro. Ingresso libero.