BRINDISI - "Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, al direttore amministrativo, dott.ssa Loredana Carulli, e al direttore sanitario, dott. Vincenzo Gigantelli" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale del Nuovo PSI, Pino Trinchera.





"L'Asl di Brindisi ha bisogno di tornare forte e, soprattutto, c'è bisogno di riaprire e far funzionare come si deve le strutture ospedaliere e sanitarie ormai chiuse. La provincia di Brindisi non deve restare esclusa dal resto della Puglia. I cittadini hanno bisogno di avere i servizi sanitari in ogni città e di essere curati nel migliore dei modi. Resto a completa disposizione del direttore generale e del direttore amministrativo e sanitario per portare la mia competenza al servizio della Provincia" si legge ancora nella nota stampa di Pino Trinchera.