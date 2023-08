- Il Salento International Film Festival si appresta ad accogliere la sua 20esima edizione dal 18 al 24 settembre. Il festival si è senza dubbio evoluto nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento internazionale per gli amanti del cinema, Sarà un'ottima opportunità per esplorare nuovi film provenienti da diverse parti del mondo e scoprire nuovi talenti e storie sorprendenti. Il cinema è un veicolo per condividere storie umane universali, porre domande profonde sulla natura dell'esistenza, e farci esplorare l'interiorità dei personaggi in modo intimo. Da una commedia leggera che solleva il morale a un dramma intenso che fa riflettere sulla condizione umana, il cinema offre una gamma incredibilmente vasta di esperienze ed emozioni.