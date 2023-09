BARI - Oggi, durante la cerimonia di inaugurazione dell'86ª edizione della Fiera del Levante a Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha tenuto un discorso che ha toccato diversi temi e punti chiave per la regione. Di seguito, riportiamo un estratto delle dichiarazioni più significative del Presidente Emiliano:: Iniziamo il discorso ricordando con gratitudine Sandro Ambrosi, una figura di grande visione e impegno per la Fiera del Levante e la Puglia. La sua assenza si fa sentire, ma continueremo il lavoro che ha iniziato.La Puglia ha dimostrato una crescita economica costante negli ultimi anni, nonostante le sfide come la crisi del 2008, la xylella, la pandemia e la guerra in Ucraina. Siamo cresciuti al di sopra della media italiana ed europea, con un forte aumento dell'occupazione e un turismo che supera i livelli pre-crisi.: Abbiamo implementato il Reddito di dignità, collegando il sostegno economico alle politiche attive del lavoro e alla formazione. Abbiamo lavorato per assicurare che nessuno fosse lasciato indietro, concentrandoci sulla tutela dei diritti delle persone e dei più deboli.La Puglia è stata la prima regione in Italia per capacità di spesa dei Fondi Europei e dei Fondi Sviluppo e Coesione nazionali. Abbiamo dimostrato una straordinaria capacità progettuale e di esecuzione.: Abbiamo sostenuto il sistema culturale pugliese e promosso la Puglia come meta turistica preferita da milioni di visitatori. Abbiamo utilizzato la regione come sfondo per film, sfilate di moda e altre iniziative culturali di successo.Abbiamo affrontato la sfida dell'immigrazione con una sinergia perfetta tra Prefetture, Forze dell’Ordine, Regione, Asl e Comuni, accogliendo migranti senza discriminazione religiosa o etnica.La Puglia è impegnata nella ricerca scientifica con l'utilizzo di nanotecnologie e ha creato un osservatorio antifascista. Siamo aperti al contributo di tutti e promuoviamo un modello politico inclusivo basato sui programmi.: Abbiamo investito in infrastrutture ferroviarie e stradali, migliorando la connettività nella regione. Stiamo costruendo e potenziando ospedali, lavorando per migliorare i servizi sanitari e la formazione medica.: Emiliano ha sottolineato l'importanza di evitare politiche centralizzate che potrebbero danneggiare l'economia italiana e portare alla paralisi dei finanziamenti per importanti progetti regionali.: Il presidente ha chiesto chiarezza sui finanziamenti promessi per i Giochi del Mediterraneo a Taranto e ha sottolineato l'importanza di questo evento per la città e l'intera Italia.Emiliano ha sottolineato l'opportunità di utilizzare i Giochi del Mediterraneo come strumento di diplomazia internazionale e per rafforzare le relazioni con i paesi del Mediterraneo.Il discorso del presidente Michele Emiliano riflette il suo impegno per il futuro della Puglia e la sua determinazione nel perseguire la crescita economica, la solidarietà sociale e la promozione culturale nella regione.