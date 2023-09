LECCE - Sono iniziati su Via San Nicola i lavori di sistemazione dei marciapiedi e di eliminazione dei pericoli derivanti dalla pavimentazione esistente, caratterizzata da buche e cedimenti, di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione e sistemazione di nuovi scivoli, di realizzazione di nuove aiuole e piantumazione di nuovi alberi. - Sono iniziati su Via San Nicola i lavori di sistemazione dei marciapiedi e di eliminazione dei pericoli derivanti dalla pavimentazione esistente, caratterizzata da buche e cedimenti, di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione e sistemazione di nuovi scivoli, di realizzazione di nuove aiuole e piantumazione di nuovi alberi.





Fino al termine dell’intervento saranno in vigore modifiche temporanee alla mobilità. All’altezza dei chioschi di vendita di fiori, Via San Nicola sarà temporaneamente ristretta e percorribile solo in direzione Cimitero. Il traffico pedonale sarà deviato, con il passaggio alle spalle dei chioschi in Via di Valesio, dove sarà consentito il parcheggio esclusivamente ai veicoli dei fiorai per il carico e scarico. Le auto che transiteranno su Via San Nicola in direzione Via Calasso saranno deviate su via Carluccio.