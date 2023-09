Serie C: pareggio del Cerignola, vittorie del Foggia e del Taranto

Gli ofantini hanno pareggiato 0-0 con la Juve Stabia al “Monterisi”. La squadra campana è prima a 11 punti insieme al Latina. Il Brindisi ha perso 0-1 col Benevento al “Curcio” di Picerno, dove si è giocato per l’ indisponibilità del “Fanuzzi”. Terza sconfitta per i biancazzurri, terzultimi con 3 punti con la Casertana.

- Nella quinta giornata di andata del girone C di Serie C, prima vittoria esterna del Foggia. I dauni hanno prevalso 2-0 sul Catania al “Massimino-Cibali”. Sono sesti con 8 punti. Primo successo in trasferta per il Taranto. Gli jonici hanno superato 3-2 il Monterosi al “Bonolis” di Teramo. La squadra di Ezio Capuano ha raggiunto il Cerignola, la Virtus Francavilla Fontana l’ Avellino, il Crotone e il Potenza a 7 punti.