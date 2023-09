Nel GP di Singapore del 2023, Carlos Sainz ha regalato alla Scuderia Ferrari il suo primo successo stagionale, conducendo la gara per l'intera durata di 62 giri. Questa vittoria rappresenta un momento storico per la Ferrari, poiché è stata la prima vittoria della squadra italiana in questa stagione.Sul podio insieme a Sainz, abbiamo visto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. La gara, che si è svolta sul circuito di Marina Bay, è stata caratterizzata da una serie di eventi emozionanti, ma il colpo di scena più sorprendente è arrivato sull'ultimo giro.George Russell, al volante della Williams e in lotta per il terzo posto con Norris, ha fatto un errore finendo contro le barriere, consentendo a Hamilton di avanzare al terzo posto e a Charles Leclerc di conquistare il quarto posto. Questo risultato ha rafforzato ulteriormente la posizione di Hamilton nella classifica generale del campionato.Max Verstappen, il leader del campionato mondiale, ha avuto una gara difficile, partendo dall'undicesima posizione e finendo quinto. La sua prestazione ha aperto la porta per un recupero dei suoi rivali nella lotta per il titolo.Per la Ferrari, questa vittoria segna il ritorno al successo dopo 26 gare. L'ultima vittoria della squadra italiana risaliva al GP d'Austria del 2022, quando fu Charles Leclerc a salire sul gradino più alto del podio. Per Carlos Sainz, questa è la sua seconda vittoria al volante della Ferrari, dimostrando il suo valore come pilota.Dopo la gara, Carlos Sainz si è mostrato entusiasta e grato alla Scuderia Ferrari per l'eccezionale risultato. Ha sottolineato l'importanza del duro lavoro svolto dalla squadra per tornare alla vittoria dopo un inizio di stagione difficile. Il pilota spagnolo ha anche parlato della tattica di gestione del degrado delle gomme che ha contribuito al successo e ha concluso affermando di essere "al settimo cielo" per questa straordinaria vittoria a Singapore.