BARI - Nel corso di un recente incontro a Bari, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato la volontà del partito di collaborare attivamente per garantire un buon governo ai territori e di costruire alleanze con forze politiche alternative alla destra, in vista delle prossime elezioni amministrative.Schlein ha enfatizzato l'importanza di coinvolgere i territori e di mettere a disposizione del buon governo le competenze e le risorse del Partito Democratico. Ha sottolineato che il partito è determinato a continuare il proprio impegno nel promuovere un governo efficace e responsabile, prendendo esempio dal modello di buon governo già implementato in questa regione, con risultati significativi ottenuti attraverso l'ottimizzazione dei Fondi strutturali europei.La segretaria del PD ha chiarito che il partito non si considera autosufficiente, ma è aperto a costruire coalizioni ampie che coinvolgano tutte le forze politiche, sociali e civiche interessate a costruire un'alternativa alla destra. Ha ribadito che il governo attuale, al potere da un anno, non ha apportato miglioramenti significativi alla vita degli italiani, e pertanto è necessario lavorare per offrire un'alternativa credibile e costruttiva.In conclusione, il Partito Democratico si presenta come una forza politica pronta a mettere in gioco le proprie competenze e risorse per garantire un buon governo territoriale e per collaborare con altre forze interessate a costruire un'alternativa alla destra al governo. Questa dichiarazione riflette l'obiettivo del partito di promuovere un cambiamento positivo per il bene del paese e dei suoi cittadini.