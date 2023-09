Presentazione del libro 'I Bagnanti' di Rocco Anelli: un'esplorazione artistica e narrativa

BARI - Nel suggestivo scenario del Circolo Canottieri Barion a Bari, un evento unico nel suo genere si terrà oggi lunedì 18 settembre alle ore 19.15, con la presentazione del libro "I Bagnanti" di Rocco Anelli, figlio del Presidente FNOMCeO, Filippo Anelli."I Bagnanti" non è solo un libro, ma una piccola galleria di opere d'arte che fondono le storie di statue, dipinti e affreschi in una narrativa affascinante e unica. Come afferma l'autore stesso, si tratta di un "romanzo involontario, scritto dagli stessi personaggi che racconta". Questo connubio tra arte e narrazione promette di offrire ai lettori un'esperienza straordinaria.La serata di presentazione vedrà un dialogo stimolante tra l'autore, Rocco Anelli, e Antonia Chiara Scardicchio, Professoressa Associata di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università di Bari, oltre che affermata scrittrice. Sarà un'opportunità unica per scoprire i segreti e le ispirazioni dietro questa straordinaria opera letteraria.Inoltre, l'evento sarà impreziosito dalla presenza del Maestro Nicola Scardicchio, Docente di Musica presso il Conservatorio di Bari e allievo di Nino Rota, uno dei grandi compositori italiani del XX secolo. La sua partecipazione promette di aggiungere un tocco musicale all'atmosfera artistica della serata.Per chiunque sia interessato all'arte, alla letteratura, e alla bellezza delle storie raccontate attraverso opere d'arte, questa presentazione è un appuntamento imperdibile. Si invita il pubblico a partecipare e ad immergersi nell'affascinante mondo de "I Bagnanti" di Rocco Anelli, dove l'arte si fonde con la narrazione in una danza coinvolgente di creatività e emozione.