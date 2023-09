FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Partirà da Contrada Bax sabato 16 settembre la sesta edizione francavillese della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con una iniziativa a cura de Le Radici e le Ali Arciragazzi, Radici 021 e CamminaMenti Puglia APS in collaborazione con l'azienda Fratelli Lillo. - Partirà da Contrada Bax sabato 16 settembre la sesta edizione francavillese della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con una iniziativa a cura de Le Radici e le Ali Arciragazzi, Radici 021 e CamminaMenti Puglia APS in collaborazione con l'azienda Fratelli Lillo.





"Non è un caso – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – che la settimana europea della mobilità sostenibile parta dalla nostra contrada più popolosa. Il nostro obiettivo non è solo quello di agevolare i collegamenti tramite il trasporto pubblico, ma anche migliorare le infrastrutture esistenti. Grazie ad un finanziamento di 1 milione di euro abbiamo programmato proprio in quest’area la ristrutturazione dell’immobile accanto alla Chiesa, un intervento di forestazione, nuova illuminazione, il rifacimento del viale che porta fino al passaggio a livello, l’installazione di nuovi cestini, panchine e rastrelliere e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati".

L’iniziativa abbraccerà idealmente sport, cultura e tradizioni. Si comincerà alle 17.30 con Bax trekking, una passeggiata tra Specchie e masserie alla scoperta di luoghi poco conosciuti dell’agro cittadino sospesi tra natura e arte. Dalle 18.30 le strade della contrada saranno invase da bambine e bambini che si sfideranno in giochi tradizionali e saranno coinvolti in tante altre divertenti attività.

Alle 19.00 si aprirà il mercatino dei prodotti a km0 con le aziende che hanno scelto di produrre nel rispetto dei ritmi della natura e in un'ottica di sostenibilità ambientale, mentre dalle 20.30 inizierà una vera e propria festa con la musica del gruppo “Li Scarcagnuli" e la degustazione di prodotti tipici.

Nel pieno spirito della settimana della mobilità sostenibile sarà possibile raggiungere contrada Bax in treno, con partenza alle 16.20 o 18.52, o in bus urbano con partenze dal parcheggio attiguo allo stadio e dalla stazione alle 19.00, 20.00 e 21.00 e rientro alle 22.00, 23.00 e 24.00.

"Quest'anno - conclude l'Assessore Sergio Tatarano - partiamo con una iniziativa che abbiamo organizzato recependo una proposta di alcune associazioni messesi insieme in risposta al nostro avviso pubblico. Si tratta di un evento che contiene la valorizzazione di una contrada, il racconto di pezzi di storia popolare, l'idea della lentezza come chiave per promuovere il nostro territorio. Una bella occasione anche di riflessione per immaginare cosa può accadere se proviamo a vivere i luoghi in modo diverso, più condiviso e più rispettoso, lasciando a casa l’auto".

La settimana europea della mobilità sostenibile proseguirà domenica 17 settembre alle 9.00 con una giornata dedicata allo sport con la V Imperial Run, gara podistica di Corsa su strada a cura della A.s.d. Urban Runner. L’iniziativa è inserita nel programma nazionale di Sport City.