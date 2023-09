LECCE - Domenica 17 settembre a Lecce le strade si riempiranno di colori e di vibrazioni positive per l’undicesima edizione di Fancy Women Bike Ride, ma anche si alzerà il sipario sulla nuova rete di piste ciclabili grazie all’iniziativa Alla scoperta della Bicipolitana. - Domenica 17 settembre a Lecce le strade si riempiranno di colori e di vibrazioni positive per l’undicesima edizione di Fancy Women Bike Ride, ma anche si alzerà il sipario sulla nuova rete di piste ciclabili grazie all’iniziativa Alla scoperta della Bicipolitana.





L’effervescente parata di donne "fancy" avrà luogo simultaneamente in circa 200 città in tutto il mondo. Questo movimento, unico nel suo genere, celebra la gioia di andare in bicicletta da parte delle donne che chiedono maggiore spazio e sicurezza sulle strade cittadine. A Lecce l’iniziativa, per il terzo anno consecutivo, è organizzata dalle donne di LeccePedala.

Il ritrovo è alla Biblioteca Ognibene (ex Convento degli Agostiniani) alle ore 10. Da qui si muoverà un serpentone colorato per un festoso percorso cittadino di alcuni chilometri, alla portata di tutte. Potranno partecipare anche gli uomini, lasciando alle donne il ruolo di protagoniste della giornata. Le organizzatrici invitano a partecipare armate di vestiti colorati ed eccentrici accompagnate da ampi sorrisi. Pronte a posare per i selfie per incoraggiare tutte le donne ad andare in bici.

"La bicicletta è uno strumento formidabile per noi donne: è un mezzo per renderci visibili nello spazio pubblico, per essere accettate e incluse nelle decisioni" afferma Anna Siviero, di LeccePedala "Questa pedalata unisce donne di diversa estrazione sociale e culturale. Non c'è distinzione fra chi è islamica o cristiana, devi solo rappresentare te stessa per come ti piaci: sii donna, sorridi e pedala. L’idea è che se ti diverti ad andare in bicicletta a questo evento, continuerai ad usarla anche nella vita di tutti i giorni".

Ancora domenica 17 settembre, alle 18, si terrà la prima tappa dell’iniziativa curata da LeccePedala "Alla scoperta della Bicipolitana". Si pedala tutti insieme lungo le piste ciclabili che andranno a comporre la Bicipolitana, una rete che consente spostamenti in sicurezza tra periferie e centro e fra i luoghi cruciali della città. Sarà la prova che già oggi da alcuni quartieri si può pedalare in sicurezza, su piste in sede riservata o promiscue, fino al centro e viceversa.

Per quattro giorni il ritrovo sarà alle 18 in piazza Sant’Oronzo. Si parte domenica 17 settembre con il percorso dal centro verso Santa Rosa (referente Roberto Guido); lunedì 18 si percorrerà la “linea” verso lo Stadio (referente Anna Siviero); martedì 19 verso l’Ospedale Vito Fazzi (referente Massimo Di Giulio); mercoledì 20 settembre la linea verso Rudiae (referente Cosimo Chiffi).

Sono parte attiva di LeccePedala le seguenti sigle: Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, www.salento.bike, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for future, APS Rione Santa Rosa.

Sostengono l’attività di LeccePedala: Decathlon Surbo, Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa.