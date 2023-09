Grottaglie, la scuola 'Teatrando' avvia un nuovo anno: aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale

GROTTAGLIE (TA) - Con un’offerta formativa rinnovata e più ampia, si avvia un nuovo anno accademico per la scuola di teatro “Teatrando” di Grottaglie (Taranto).





Il 6 ottobre inizierà il laboratorio teatrale della scuola, per il quale sono ancora aperte le iscrizioni. All’ottavo anno di attività sul territorio pugliese, la scuola e l’omonima associazione “Teatrando Aps” sono guidate dall’attore e doppiatore Paolo Marchese e dall’attrice Raffaella Caso; si avvalgono del contributo di alcuni esperti, tra questi Luca Marchese, in arte Pausa, per il canto e l’educazione vocale e il maestro Alessandro Di Ponzio della scuola Alex Dance per il ballo. La scuola, più grande e rinnovata, trova spazio in via Caraglio 43, nel centro storico di Grottaglie. Il corso si svolgerà nei fine settimana, nella sede della scuola. Includerà materie come: dizione, impostazione della voce, lettura a prima vista, ricerca del personaggio, teoria musicale, impostazione vocale al canto, ballo e movimento, improvvisazione e recitazione.

“Teatrando” continua a portare avanti una serie di iniziative di formazione in ambito teatrale. Frequentando i corsi, infatti, si può imparare a conoscere il mondo del teatro da un punto di vista professionale, ma anche mettersi alla prova ed “incontrare”, attraverso l’esercizio e la comunicazione teatrale, se stessi e gli altri. La scuola è guidata a Grottaglie da Paolo Marchese, doppiatore e attore di rilievo internazionale (tra tutti, la voce in alcuni film di John Travolta, Richard Dreyfuss e Forest Whitaker) e Raffaella Caso, anche lei attrice con esperienza in tutta Italia (è stata una delle giovani della "scuola" promossa da Nino Manfredi e Agatina in “Pensaci, Giacomino!” con la regia di Andrea Camilleri; ha lavorato con il Teatro Stabile di Messina ed è dialoghista nell’ambito del doppiaggio). La coppia, unita anche nella vita, ha scelto di perseguire una scommessa nel paese natale di lei, Grottaglie, portando avanti il progetto della scuola di teatro, cresciuto negli anni.

Dichiarano Raffaella Caso e Paolo Marchese: “Ricominciamo con entusiasmo ed impegno in un nuovo anno accademico, ricco di novità per la formazione dei nostri allievi. Ai corsi, si può iscrivere chi è incuriosito o affascinato dal mondo del teatro e della recitazione, chi vuole migliorare la dizione, chi vuole vincere la timidezza e acquisire consapevolezza di sé e del proprio valore (il teatro è utile per superare i propri limiti e potenziare le proprie attitudini), ma anche chi vuole fare questo proprio come lavoro”. Alcuni allievi della scuola, infatti, hanno intrapreso il percorso professionale e sono stati selezionati ed ammessi in scuole di teatro e recitazione prestigiose in ambito nazionale, grazie alla preparazione raggiunta frequentando “Teatrando”, che ha conferito solide basi di tecnica ed espressione teatrale e ha messo in luce anche il personale talento: il caso più recente è quello di Aurora Mezzolla, 19enne di Grottaglie, per quattro anni allieva della scuola “Teatrando”, oggi ammessa alla “Factory” di Gabriele Cirilli, scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo attiva a San Salvo.

Marchese e Caso puntano ad elevare il livello professionale del teatro. Chi si avvicina a questo mondo non necessariamente deve voler farlo per mestiere, ma, sicuramente, acquisirà una formazione adeguata di tipo teatrale, frequentando i corsi. Il teatro ha, poi, molteplici funzioni e scopi: è utile a vincere la timidezza, stimola l’introspezione, la voglia di mettersi in gioco e la curiosità, è una grande fonte culturale ed umana; aiuta a saper parlare in pubblico e ad acquisire disinvoltura nel modo di porsi di fronte ad una platea. È adatto a tutte le età. Per informazioni: tel. 3465114315; sito internet: teatrandoaps.it. La scuola è presente, con tutti gli aggiornamenti sui corsi e sui progetti artistici, anche sui social network Facebook ed Instagram.