Nel secondo tempo al 3’ Birindelli dei lombardi sfiora la rete. Al 12’ i giallorossi pugliesi restano in dieci. Espulso Baschirotto per un duro fallo su Colombo. Al 25’ annullata una rete a Carboni dei brianzoli per fuorigioco, dopo il controllo al Var. Al 39’ il Monza rimane in dieci. Espulso Caldirola per doppia ammonizione. Secondo pareggio del Lecce, dopo quello per 2-2 con la Fiorentina al “Franchi”. I salentini sono quarti con 8 punti.

- Nella quarta giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 con il Monza all’ “ U-Power Stadium”. Nel primo tempo al 2’ i salentini passano in vantaggio con Krstovic su rigore concesso per un fallo di Caldirola su Almqvist. All’ 11’ Pablo Mari dei brianzoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 24’ il Monza pareggia con Colpani, tocco di destro su passaggio di Colombo. Al 42’ Banda del Lecce va vicino al gol.