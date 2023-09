Impegno 95 e Rotary Club Bari Alto 'Terra dei Peuceti' collaborano per offrire un corso base d'italiano gratuito per cittadini stranieri

BARI - L'associazione Impegno 95, con il prezioso patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, ha il piacere di annunciare l'organizzazione di un corso base d'italiano completamente gratuito, rivolto ai cittadini stranieri di diverse nazionalità residenti a Bari.L'obiettivo di questo corso è quello di promuovere l'integrazione e la comprensione della lingua italiana tra la comunità straniera di Bari. La presentazione ufficiale dell'iniziativa avverrà il 2 Ottobre corrente, alle ore 16:00, presso la sede della Cooperativa Help, situata in Via Abate Giacinto Gimma 201, Bari.All'evento saranno presenti Gaetano Balena, presidente di Impegno 95, e Loredana Liso, Presidente del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, che condivideranno ulteriori dettagli e visioni relative a questo importante progetto di integrazione culturale.I presidenti Balena e Liso esprimono la loro fiducia nell'efficacia di questa collaborazione, che si prefigge di avere un impatto positivo sulla comunità e di promuovere una maggiore comprensione e inclusione tra i cittadini stranieri residenti a Bari. Un'iniziativa che si preannuncia come un passo significativo verso la coesione sociale e la condivisione delle diverse culture presenti nella città.